Глава МИД Германии приедет в Петербург, чтобы почтить память жертв блокады

Во вторник, 11 августа, в Санкт-Петербург прилетает глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас. В Северной столице он планирует почтить память погибших при блокаде Ленинграда.

Глава немецкого ведомства в Петербурге в рамках «гуманитарного жеста» поможет «Госпиталю для ветеранов войн»: он передаст медучреждению современное медицинское оборудование.

По словам Мааса, блокада Ленинграда, которая закончилась 75 лет назад, — это «отвратительное преступление» в отношении ленинградцев. Министр заявил, что Германия полностью несет ответственность за произошедшее. Он добавил, что обе страны никогда не должны об этом забывать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в воскресенье, 9 августа, к Монументу героическим защитникам Ленинграда возложили цветы и венки в честь Дня окончания Ленинградской битвы.