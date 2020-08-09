В Санкт-Петербурге возложили цветы и венки к Монументу героическим защитникам Ленинграда

В Петербурге на городской площади Победы почтили память героических защитников Ленинграда в День окончания Ленинградской битвы 9 августа.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в воскресенье, 9 августа, к Монументу героическим защитникам Ленинграда возложили цветы и венки.

В этот день в 1944 году завершилась Выборгско-Петрозаводская наступательная операция. Советским войскам удалось освободить территории на севере Ленобласти и в Карелии.

9 августа стало Днем окончания битвы за Ленинград, которая началась 10 июля 1941 года. Памятная дата была внесена в Закон Петербурга «О праздниках и памятных датах в Петербурге» три года назад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в парке Боевого Братства увековечили память десантников шестой роты, погибших в Аргунском ущелье.