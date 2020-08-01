В парке Боевого Братства увековечили память десантников шестой роты, погибших в Аргунском ущелье

За мужество и героизм при выполнении операции по обезвреживанию незаконных вооруженных формирований 22 псковским десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 – посмертно. 68 солдат и офицеров награждены Орденом Мужества, 63 из них – посмертно. Фото: gov.spb.ru

За мужество и героизм при выполнении операции по обезвреживанию незаконных вооруженных формирований 22 псковским десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 – посмертно. 68 солдат и офицеров награждены Орденом Мужества, 63 из них – посмертно. Фото: gov.spb.ru

В субботу, 1 августа, в парке Боевого Братства в Петербурге прошла торжественная церемония открытия мемориала, посвященного воинам 6-й парашютно-десантной роты, погибшим в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года.

Гвардии младший сержант Сергей Жуков, гвардии рядовой Константин Тимошинин, гвардии младший сержант Дмитрий Щемлев и гвардии младший сержант Игорь Хворостухин отдали свои жизни, преградив путь террористам. Сегодня их память почтили ветераны ВДВ, родственники десантников и глава Северной столицы Александр Беглов.

Прошло ровно 20 лет с момента трагического вооруженного столкновения в Аргунском ущелье. Тогда отечественные военнослужащие приняли бой с группой боевиков, в 20 раз превышающих численность их отряда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в парке Интернационалистов также почти память военных, отдавших жизни в бою.