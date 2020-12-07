Политолог Валерий Соловей получил 10 суток ареста за встречу со сторонниками

Октябрьский районный суд вынес решение по административному делу политолога и блогера Валерия Соловья, которому вменялась статья об организации публичного мероприятия, не согласованного с властями.

Напомним, что 5 декабря политолога задержали во время встречи с активистами движения «Перемен» у Гостиного двора. Известно, что в сторону активистов бросили дымовую шашку.

Как следует из протокола об административном правонарушении, в тот день Соловей организовал и провел публичное мероприятие в форме собрания с целью координации деятельности движения «Перемен».

«Мероприятие могло повлечь нарушение прав и свобод человека и гражданина, законности, правопорядка, общественной безопасности, в том числе нарушение функционирования объекта жизнеобеспечения, создание помехи движения пешеходов и доступа к объекту транспортной инфраструктуры», — говорится в протоколе.

При этом мероприятие не было согласовано. В итоге суд назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что политолога Валерия Соловья задержали в Петербурге во время встречи со сторонниками.