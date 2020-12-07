Стало известно о состоянии Бари Алибасова

Музыкант и продюсер Бари Алибасов выписан из больницы.

Его пиар-директор Вадим Горжанкин рассказал, что артист находится дома и чувствует пока слабость.

«Состояние здоровья нормальное, но он все равно чувствует слабость. В основном лежит, соблюдает постельный режим», — цитирует его РИА «Новости».

Он также отметила, что версия передозировки препаратом «Виагра» еще рассматривается.

«Анализы показали, что отравление «Виагрой» присутствовало, но большая часть таблеток составляла не «Виагра», а то, что он пьёт по назначению», — отметил Горжанкин.

Напомним, в четверг, 3 декабря, стало известно о госпитализации в одну из столичных клиник Бари Алибасова. Накануне вечером он почувствовал себя плохо, и близким пришлось вызвать скорую помощь. Прибывшие врачи отметили, что у продюсера очень низкое давление, и ему необходимо постоянное медицинское наблюдение. По предварительной информации, причиной резкого ухудшения самочувствия музыканта могла стать передозировка препаратом «Виагра».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодая помощница-массажистка Бари Алибасова ждет от него ребенка. Пол младенца еще неизвестен, однако продюсер уже определился с именами: малыша назовут Ковид, если родится мальчик, и Пандемия — если девочка.