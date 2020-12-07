В Петербурге во вторник похолодает до -4 градусов

В Петербурге во вторник похолодает до -4 градусов
Прогноз погоды. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге во вторник, 8 декабря, ожидается малооблачная погода без осадков.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер в городе будет дуть южного и юго-восточного направления со скоростью 6 до 11 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут -4 … -6 градусов, в пригородах местами похолодает до -9 градусов, днем — от -2 до -4 градусов.

Атмосферное давление будет мало меняться. Неблагоприятные метеорологические явления не ожидаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице начало рабочей недели порадует горожан плюсовой температурой и отсутствием осадков. Об этом рассказал ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

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