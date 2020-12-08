Россиянам с нового года запретят хранить вещи на чердаках и цокольных этажах

Горящие свечи и непотушенные сигареты запрещено оставлять на балконах без присмотра. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

Горящие свечи и непотушенные сигареты запрещено оставлять на балконах без присмотра. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

В России с нового года могут ввести ряд запретов для жильцов многоквартирных домов. Изменения коснутся хранения вещей, использования газовых приборов и пожарной безопасности.

Так, россияне больше не смогут хранить личные вещи на цокольных этажах, а также эксплуатировать газовые приборы в случае их неисправности или отсутствия техобслуживания.

Как сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на соответствующее постановление кабмина, на балконах с 2021 года такде нельзя будет хранить свечи и непотушенные сигареты. Решетки на подвалах должны открываться, все аварийные и эвакуационные выходы должны будут отворяться изнутри без ключа, либо иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор дал россиянам советы по проведению новогодних праздников. Гражданам напомнили, что многочисленные контакты и походы в гости не лучший вариант празднования в текущих условиях.