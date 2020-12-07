Роспотребнадзор дал россиянам советы по проведению новогодних праздников

Новый 2021 год лучше встретить в тесном семейном кругу или за городом. Фото: pixabay

Новый 2021 год лучше встретить в тесном семейном кругу или за городом. Фото: pixabay

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не посещать массовые мероприятия в новогоднюю ночь, а также воздержаться от поездок за границу.

Соответствующая публикация появилась на сайте ведомства в понедельник, 7 декабря. Специалисты просят исключить из праздничной программы посещение мероприятий, которые проходят в закрытых помещениях, включая корпоративы. Если вы все же намереваетесь отправиться в путешествие на Новый год, стоит учитывать «возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий», — предупреждает Роспотребнадзор россиян.

2021 год лучше встретить в кругу семьи или на свежем воздухе — за городом, на даче. Многочисленные контакты и походы в гости также не лучший вариант празднования в текущих условиях — совершать визиты, как в гости, так и в общественные места, стоит только в защитных средствах, подчеркивают эксперты.