Роспотребнадзору передали право согласовывать спортивные матчи в Петербурге

Петербургские власти изменили постановление о коронавирусных мерах и ограничениях, дополнив его пунктами о допуске зрителей на спортивные мероприятия численностью свыше 50 человек.
Согласно тексту опубликованного на сайте городского правительства документа, теперь согласование допуска зрителей на спортивные матчи относится к полномочиям регионального управления Роспотребнадзора, а не федерального, как это было ранее.
Изменения вступили в силу в пятницу, 4 декабря. Ответственным за выполнение постановления назначили вице-губернатора Евгения Елина.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что болельщиков не пустят на волейбольный матч «Зенита». Ожидалось, что трибуны будут заполнены на 30% и многие болельщики уже собирались на стадион. Но за несколько часов до игры выяснилось, что на «Сибур Арену» никого не пустят.