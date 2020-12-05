Роспотребнадзору передали право согласовывать спортивные матчи в Петербурге

Речь идет о матчах, на которых соберутся более 50 зрителей. Фото: pixabay

Речь идет о матчах, на которых соберутся более 50 зрителей. Фото: pixabay

Петербургские власти изменили постановление о коронавирусных мерах и ограничениях, дополнив его пунктами о допуске зрителей на спортивные мероприятия численностью свыше 50 человек.

Согласно тексту опубликованного на сайте городского правительства документа, теперь согласование допуска зрителей на спортивные матчи относится к полномочиям регионального управления Роспотребнадзора, а не федерального, как это было ранее.

Изменения вступили в силу в пятницу, 4 декабря. Ответственным за выполнение постановления назначили вице-губернатора Евгения Елина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что болельщиков не пустят на волейбольный матч «Зенита». Ожидалось, что трибуны будут заполнены на 30% и многие болельщики уже собирались на стадион. Но за несколько часов до игры выяснилось, что на «Сибур Арену» никого не пустят.