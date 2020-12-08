Песков назвал чушью слухи о проблемах со здоровьем у Путина

Песков заявил, что информация о проблемах со здоровьем является "компиляцией слухов". Фото: сайт Президента России

Песков заявил, что информация о проблемах со здоровьем является "компиляцией слухов". Фото: сайт Президента России

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что у главы государства есть проблемы со здоровьем.

По словам Пескова, люди, распространяющие эти слухи, могли бы поинтересоваться состоянием здоровья президента напрямую у Кремля, где им честно ответили бы, передает РИА Новости. Пресс-секретарь Путина также добавил, что информационные вбросы против российского лидера ожидаемо будут продолжаться, однако они не достигают и не достигнут цели.

В Кремле «более или менее» осведомлены о том, кто является источником непроверенных слухов о президенте, заявил Песков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какие вопросы россияне чаще всего задают Путину в преддверии большой пресс-конференции 17 декабря. Так, больше всего граждане интересуются пенсиями, правами дольщиков и дистанционным обучением.