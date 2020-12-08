2000 способов купить SIM-карту МегаФона

МегаФон в 10 раз увеличил число магазинов по продаже SIM-карт с саморегистрацией в несетевой рознице Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С начала года количество пунктов продаж в шаговой доступности выросло с 200 до более чем 2 000. Подключиться к МегаФону можно теперь как в городе, так и небольших населенных пунктах Ленобласти, среди которых Ям-Тёсово, Калитино, Вайя, Зайцево и другие.

Покупка SIM-карт стала возможна также в крупных сетях «Лента», «Верный», «Первая Полоса» и «Детский Мир», интернет-магазинах «Холодильник.ру» и «Ozon».

«Одна из актуальных задач любой компании – быть ближе к клиентам. А в нынешней ситуации телеком-сервисы, интернет и голосовая связь стали неотъемлемой частью работы, учебы и досуга. Мы видим такой запрос со стороны жителей нашего региона, поэтому предоставили возможность приобрести SIM-карту в магазинах шаговой доступности и онлайн-магазинах крупных брендов», – отмечает директор отделения МегаФона в Санкт-Петербурге Владимир Бакалов.

Можно приобрести SIM-карту лично или воспользоваться сервисом доставки и самостоятельно активировать ее через мобильное приложение МегаФона, в том числе через портал Госуслуг. Такая активация займет не более 5-10 минут. Приложение позволяет распознать лицо клиента, верифицировать фото в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. При регистрации абонент может выбрать любой из действующих тарифов.

Кроме того, SIM-карты, как и прежде, доступны в собственном интернет-магазине МегаФона, на AliExpress Россия, а также в «Связном», «М.Видео», «TMall» и «Wildberries» и «Яндекс.Лавке».