Дамбу у Юго-Западной ТЭЦ хотят вернуть в собственность Петербурга

Дамбу у Юго-Западной ТЭЦ хотят вернуть в собственность Петербурга
Смольный намерен вернуть дамбу в свою собственность. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Петербургские власти ищут решение экопроблемы у Угольной гавани. Для этого предлагается вернуть дамбу у Юго-Западной ТЭЦ в городскую собственность.

Данное сооружение хотят вернуть в собственность города путем выкупа или другим альтернативным путем, заявил первый зампред комитета по природопользованию Михаил Страхов на заседании парламентской комиссии по экологической защите населения Петербурга. По его мнению, это стало бы правильным решением.

При этом чиновник отметил, что возвращение дамбы в казну Петербурга поможет содержать сооружение в надлежащем состоянии, что в свою очередь обеспечит экологическую безопасность.

В настоящее время строением владеет компания ООО «Синий». По мнению властей, дамба в 00-х перешла в имущество компании незаконным путем, но сроки для оспаривания приватизации давно вышли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экологическая служба изучает причину «покраснения» воды в реке Новая.

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