Родители сообщили о сексуальных надругательствах над детьми в детском саду Петербурга

Следственные органы Петербурга организовали проверку по факту жалоб на детский сад, которые поступили от родителей воспитанников, сообщили в администрации Приморского района.

Как передает 78.ru, родители воспитанников детсада №19 обратились в правоохранительные органы. Они заявили о сексуальных надругательствах со стороны сотрудников дошкольного учреждения над их детьми. В текущий момент в детсаду работают сотрудники СК России по Петербургу.

«Если вопрос идёт о насилии над несовершеннолетними детьми, — это вопрос первоочерёдной важности, который требует всесторонней проверки и тщательного разбирательства», — подчеркнули в районной администрации.

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