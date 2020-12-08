Участник телешоу «Давай поженимся» из Петербурга осужден на 13 лет за педофилию

Педофила отправили в колонию строгого режима на 13 лет. Фото: pixabay

Педофила отправили в колонию строгого режима на 13 лет. Фото: pixabay

Житель Северной столицы Руслан Казанцев, в 2018 году принимавший участие в популярном телевизионном шоу «Давай поженимся» осуждён за совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Петербуржца задержали летом прошлого года, как уведомляет объединенная пресс-служба городских судов. Заявление п полицию поступило от мамы 7-летней девочки. Дочь рассказала ей, что их сосед по квартире в Новой Охте приглашал к себе и девочку, и её подруг. Дома Казанцев фотографировал детей и «совершал действия сексуального характера».

Пострадавшими в итоге были признаны две девочки, 7 и 12 лет. Одну из них преступник заставлял трогать половые органы, а с другой имел интимную близость. В телефоне педофила нашли около 1,5 тысяч откровенных детских фотографий. Казанцева решением суда отправили на 13 лет в колонию строгого режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге педофил напал на свою десятилетнюю родственницу.