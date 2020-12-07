В Петербурге педофил изнасиловал десятилетнюю родственницу

В Петербурге педофил изнасиловал десятилетнюю родственницу
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Красногвардейском районе Петербурга педофил совершил насильственные действия над ребенком. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

В воскресенье, 6 декабря, в отдел полиции обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала, что муж ее сестры у себя в квартире совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее десятилетней дочери. Девочка была в гостях.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 46-летнего мужчину. Его поместили в изолятор временного содержания.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти незнакомец изнасиловал петербургскую школьницу.

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