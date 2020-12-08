Морозы до -17 градусов надвигаются на Ленобласть

Морозы до -17 градусов надвигаются на Ленобласть
Жителям восточных районов стоит готовиться к морозам до -14...-17 градусов. Фото: unsplash

В Ленинградскую область приходят зимние морозы: синоптики обещают похолодание до -17 градусов в ночь на среду, 9 декабря.

Об этом свидетельствуют данные синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Согласно прогнозу, погода в в среду в Ленобласти будет малооблачной. Будет ясный день, осадков не предвидится.

Грядущей ночью температура на улице опустится до -6…-11 градусов. Жителям восточных районов стоит готовиться к морозам до -14…-17 градусов. Днем уличные термометры покажут от -3 до -8 градусов.

Умеренный ветер подует с юга, юго-востока. Атмосферное давление особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что синоптик пообещал, что к концу недели в Петербурге будет снег.

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