В Петербурге в преддверии новогодних праздников ощущается нехватка продавцов

Нужны люди, которые будут продавать подарки перед Новым годом. Фото: pixabay

Нужны люди, которые будут продавать подарки перед Новым годом. Фото: pixabay

Аналитики обратили внимание на увеличение количества вакансий и рост средней зарплаты.

В конце 2020 резко выросло количество вакансий с упоминанием Нового года – их стало на 272% больше, чем в конце 2019 года. Зарплаты тоже выросли, и средняя составляет 35 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики «Авито».

В Санкт-Петербурге вакансий, связанных с праздниками, тоже стало больше, платить готовы чуть меньше, чем в среднем по стране – 33 тысячи рублей. Чаще всего в Северной столице ищут продавцов. Нужны также комплектовщики заказов, курьеры и уборщики – работа пойдет для студентов и тех, у кого нет опыта.

Спросом пользуются и сотрудники производственных объектов, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий – на них приходится 8% от новогодних вакансий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы составили «черный список» профессий и назвали самые престижные вакансии.