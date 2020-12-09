Нераскрытое дело об исчезновении петербурженки в 2010 году дошло до Бастрыкина

Нераскрытое дело об исчезновении петербурженки в 2010 году дошло до Бастрыкина
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин остался недоволен работой сотрудников ГСУ СК по Петербургу. Фото: Администрация Президента

Житель Петербурга пожаловался председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на нераскрытое дело об исчезновении своей дочери 10-летней давности.

Глава ведомства провел прием граждан в режиме видеоконференции. Мужчина из Петербурга обратился к Бастрыкину с просьбой повлиять на расследование дела об убийстве, открытое в 2010 году после пропажи его дочери. Женщина работала врачом в родильном доме, у нее остались трое детей.

В феврале 2010 года петербурженка вышла из дома на работу и пропала. Правоохранительные органы открыли уголовное дело об убийстве, но следствие неоднократно приостанавливалось. Мужчина до сих пор не знает, что на самом деле произошло с его дочерью.

Услышав об этом, Бастрыкин остался недоволен работой сотрудников ГСУ СК по Петербургу и поручил сотрудникам Главного управления криминалистики подключиться к расследованию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина предстанет перед судом за убийство десятилетней давности.

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