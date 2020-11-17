В Ленобласти мужчина предстанет перед судом за убийство десятилетней давности

В Ленобласти мужчина предстанет перед судом за убийство десятилетней давности
Убийство произошло в 2010 году. Фото: Baltphoto

В Ленинградской области мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве девушки ответит перед судом спустя 10 лет после преступления.

Как сообщает Следственное управление следственного комитета по Ленобласти, правоохранительные органы вновь изучили уголовное дело, которое было возбуждено в апреле 2010 года по факту обнаружения 20-летней девушки с признаками насильственной смерти.

«Следователи заново допросили всех свидетелей, а также установили, что проведенная первоначальная экспертиза недопустима. Согласно выводам которой, все телесные повреждения, обнаруженные у потерпевшей, причинены ей прижизненно. Согласно первичной комиссионной экспертизе, причина смерти — утопление в воде. В связи с чем была проведена эксгумация тела и назначена новая, которая показала, что смерть наступила в результате удушения», – говорится в сообщении Следственного управления.

По версии следствия, 5 января 2010 года в автомашине на обочине возле деревни Пелково злоумышленник в ходе ссоры нанес потерпевшей множество ударов по голове и телу, после чего задушил девушку.

На данный момент задержан ранее судимый 40-летний мужчина, который частично признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что заведено уголовное дело за нападение на полицейского с ножом на Энергетиков.

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