Заведено уголовное дело за нападение на полицейского с ножом на Энергетиков

Заведено уголовное дело за нападение на полицейского с ножом на Энергетиков
Суд рассмотрит уголовное дело по существу. Фото: pixabay.com

В Северной столице правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который совершил попытку нападения с ножом на сотрудника полиции.

Как сообщает Главное следственное управление следственного комитета по Санкт-Петербургу, инцидент произошел 14 ноября 2020 года. Мужчина, будучи в неадекватном состоянии, угрожал ножом прохожим.

По версии следствия, после прибытия полицейских на место инцидента, злоумышленник продолжил свои хулиганские действия. Подозреваемый предпринял попытку нападения на сотрудника правоохранительных органов, угрожая ножом. За что получил несколько огнестрельных ранений. Полицейскому пришлось применить табельное оружие.

На данный момент подозреваемый находится под охраной в медицинском учреждении, где ему оказывается квалифицированная помощь. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожный конфликт во дворе на Седова закончился поножовщиной.

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