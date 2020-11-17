Дорожный конфликт во дворе на Седова закончился поножовщиной

В Невском районе Петербурга произошел дорожный конфликт, в результате которого один из участников получил ножевое ранение. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 ноября, у дома №154 по улице Седова. Около 23 часов в отдел полиции поступило сообщение от очевидца, что его друга ударили ножом. Он добавил, что нападавшим оказался водитель Volkswagen Jetta

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители установили, что между мужчинами возник конфликт из-за проезда по дворовой территории. В итоге один из них достал нож. Ранение получил 22-летний гражданин Средней Азии. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Позднее у дома №31 по улице Шелгунова стражи порядка обнаружили автомобиль злоумышленника. А на следующий день он сам явился с повинной в отдел. 24-летний гражданин Центральной Азии заявил, что во время внезапно возникшей ссоры ножом ударил оппонента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у бизнесмена угнали Land Cruiser за 6 миллионов рублей.