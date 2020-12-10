Петербуржцам напомнили, как правильно выбрать красную икру на Новый год

Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Фото: pixabay.com

Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора в Северной столице напоминает жителям города, как правильно выбирать и хранить красную икру к новогодним праздникам.

Данная информация была опубликована в четверг, 10 декабря, на официальном сайте Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«Икра лососёвых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, сёмга, форель – весьма ценный пищевой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами, содержит полиненасыщенные жирные кислоты», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что «правильная» икра должна быть мелкой и однородной, а также не иметь плёнок и трещинок. Покупателям стоит обратить внимание на то, что икринки имеют ядро. Искусственные – однородны. Проверить натуральность можно простым способом. Поместите икру в воду, она немного побелеет и опуститься на дно. Подделка – раствориться и окрасит воду.

Также в ведомстве призывают россиян обращать внимание на упаковку с красной икрой. На банке должна быть указана информация о рыбе, производстве и дате фасовки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты узнали, какие подарки хотят получить на Новый год жители Петербурга.