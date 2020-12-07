Эксперты узнали, какие подарки хотят получить на Новый год жители Петербурга

Эксперты узнали, какие подарки хотят получить на Новый год жители Петербурга
Петербуржцы, как, впрочем, и россияне, уже сейчас начинают подготовку к Новому году. Фото: pixabay

Аналитики сервиса бесплатных объявлений «Авито» узнали, что больше половины опрошенных петербуржцев (55%) предпочитают делать своим родным и близким сюрпризы на Новый год.

Еще около 23% респондентов заранее интересуются, чтобы хотел получить человек. 11% участников опроса утверждают, что знают, какой подарок будет лучшим. 9% в течение года стараются записывать пожелания своих друзей и близких. При этом 59% петербуржцев в этом году планируют не тратить на подарки более 5 тысяч рублей. Еще 21% готовы выделить на эти цели 5-10 тысяч рублей. Более 10 тысяч готовы потратить 12% опрошенных.

В качестве подарка большинство жителей Северной столицы хотели бы получать электронный гаджет (22%), туристическую поездку (19%), подарочный сертификат (17%), автомобиль (15%), а также одежду или обувь (14%). Дарить, в свою очередь, горожане планируют сладости (41%), сувениры (32%), часы или сумки (30%), подарочные сертификаты (28%) или алкоголь (26%).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как долго россияне планируют прожить при текущем образе жизни.
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