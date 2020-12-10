Жителей Ленобласти предупреждают о ледяных дождях с 10 по 12 декабря

В Ленинградской области ледяной дождь может пройти в несколько дней. Жителей региона предупреждают об надвигающихся природных изменениях.

Как сообщают специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, смешанные осадки при отрицательный температуре могут пройти в трех регионах Северо-Западного федерального округа. Ледяной дождь прольется над Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Отмечается, что осадки ожидаются с 10 по 12 декабря. По словам специалистов института, жителям регионов стоит ответственно подойти к данному природному катаклизму, «работа систем жизнеобеспечения населения может быть нарушена».

«Сохранятся риски подтопления низкопойменных участков малых рек из-за скопления льда в Центральном и Северо-Западном федеральных округах», – говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что морозы до -17 градусов надвигаются на Ленинградскую область.