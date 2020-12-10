Евгений Андреев возглавил Комитета по тарифам и ценовой политике Ленобласти

Евгений Андреев возглавил Комитета по тарифам и ценовой политике Ленобласти
Евгений Андреев назначен на должность с 9 декабря 2020 года. Фото: lenobl.ru

Должность председателя комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области занял Евгений Андреев.

Об этом стало известно в четверг, 10 декабря. Как сообщили в администрации 47-региона, с 2018 года Андреев занимал должность председателя комитета государственного финансового контроля области, а также с июля 2020 года исполнял обязанности председателя комитета по тарифам и ценовой политике региона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗакС согласовал кандидатуру Романа Маркова на должность первого заместителя правительства Ленобласти. В его подчинении останутся контролирующие функции и финансовый блок.

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