Евгений Андреев возглавил Комитета по тарифам и ценовой политике Ленобласти

Евгений Андреев назначен на должность с 9 декабря 2020 года. Фото: lenobl.ru

Евгений Андреев назначен на должность с 9 декабря 2020 года. Фото: lenobl.ru

Должность председателя комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области занял Евгений Андреев.

Об этом стало известно в четверг, 10 декабря. Как сообщили в администрации 47-региона, с 2018 года Андреев занимал должность председателя комитета государственного финансового контроля области, а также с июля 2020 года исполнял обязанности председателя комитета по тарифам и ценовой политике региона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗакС согласовал кандидатуру Романа Маркова на должность первого заместителя правительства Ленобласти. В его подчинении останутся контролирующие функции и финансовый блок.