Петербургские рестораторы предложили свой вариант работы на Новый год

Власти Петербурга и рестораторы пытаются найти компромисс. Член координационного совета Объединения «Рестоград» Сергей Симарев во время пресс-конференции 11 декабря рассказал, как рестораторы могли бы работать на Новый год.

Он отметил, то перед выходом постановления губернатора Петербурга Александра Беглова, объединение направило инициативу об ограничении работы заведений 31 декабря и 1 января. Но в тот же день вышло постановление с более жесткими ограничениями.

Симарев добавил , что «Рестоград» хочет наладить диалог с властями.

По его словам, нужно ввести ограничения работы ресторанов на два дня и при этом следить за соблюдением санитарных норм в самые загруженные дни.

С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января петербуржцев ждет новый «комендантский час». Общепит будет работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения закрываются полностью. Это сильный удар по рынку ресторанов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уже с пятницы, 4 декабря, петербуржцы не смогут посетить океанариумы и аквапарки. В торговых центрах закрываются музеи, выставки и театры. Дети до 16 лет не смогут попасть на мероприятия, которые проводятся организациями исполнительских искусств.