Синоптик рассказал, когда петербуржцы увидят снег

В последний день уходящей недели в Северной столице идет дождь.

Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, когда же петербуржцы смогут увидеть снег. По его словам, это случится не скоро, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В пятницу, 11 декабря, в городе ожидается мокрый снег, переходящий в морось. Осадки будут идти в течение ночи, а закончатся завтра. В субботу, 12 декабря, температура воздуха опустится до минус двух градусов. На дорогах возможно гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

В воскресенье, 12 декабря, температура опустится до минус 5 градусов осадки останутся такими же. Выпадет немного снега и появятся облака. По словам синоптика, снег ляжет в Петербурге еще нескоро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.