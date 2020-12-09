В среду жителей Петербурга снова ждет солнечная и морозная погода

В среду жителей Петербурга снова ждет солнечная и морозная погода
Температура воздуха днем составит -3...-5 градусов. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.

Согласно прогнозам ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 10 декабря, температура воздуха в ночное время опустится до -3…-7 градусов, а в пригородных районах может достигнуть и вовсе до -9 градусов. Днем столбик термометра остановится в промежутке -3…-5 градусов.

Ветер будет южным, юго-восточным со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление останется в норме и будет несущественно меняться в течение дня. Отметим, что самая низкая температура 10 декабря была зафиксирована в 1948 году — тогда термометры показывали -5,6 градусов. Есть вероятность, что завтра Петербург побьет температурный рекорд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ясная и морозная погода продержится в европейской части России до конца недели.

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