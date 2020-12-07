Погода без осадков до конца недели ожидается в Европейской части России

Погода без осадков до конца недели ожидается в Европейской части России
Погода будет однообразной и морозной. Фото: google.maps

Морозная и солнечная погода порадует жителей страны в ближайшие семь дней. На территории Европейской России установится мощный блокирующий антициклон.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, подобный циклон сформировался в Сибири, а потом уже переместился с востока на запад.

«Следующая неделя будет на удивление в центре Европейской России и на юге Европейской России однообразна. В том смысле, что от дня ко дню не будет никакой динамики. Та погода, которая прогнозируется на понедельник, та же погода прогнозируется на вторник, среду, четверг и пятницу, до выходных. С чем это связано? Мощный, я бы даже сказал супермощный антициклон стоит над этой территорией… В дневное время много солнца», – пояснил Роман Вильфанд.

Отмечается, что погода в Европейской части России будет на 2 градуса ниже нормы, а на юге страны – на 5-7 градусов ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцев ожидает 7 ноября солнечная и сухая погода.

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