В Петербурге ёлочные базары откроются 20 декабря

Жители Петербурга смогут приобрести елки по 70 адресам. Период работы базаров – с 20 по 31 декабря.

Продажа ёлок будет организована на городских участках, предоставленных предпринимателям по договорам под сезонную торговлю, сообщается в комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга.

«По итогам торгов, прошедших 10 декабря, в ближайшее время будут заключены ещё договоры по объектам в Калининском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга», – говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что все адреса елочных базаров размещены на сайте СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга.

Также елочные базары могут быть расположены на землях частной собственности и размещены администрациями районов в рамках ярмарочной деятельности. После окончания периода торговли предприниматели сами будут обязаны отчистить территорию от продукции.

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