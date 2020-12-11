Более 500 машин в Петербурге убирают улицы от гололеда

В Северной столице дорожные предприятия борются с погодными условиями, которые резко испортились 11 декабря. Работники служб ликвидируют последствия ледяного дождя в некоторых районах.
Как сообщает комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, в городе сейчас работает 544 единицы специальной техники и 1280 сотрудников ручного труда.
«Для борьбы с гололедом используют солевые растворы, в меньшей степени – соль. Однако самое эффективное средство для ликвидации скользкости – это песко-соляная смесь. Этим средством посыпают проезжую часть и тротуары», – говорится в сообщении комитета.
Отметим, жителей города призывают быть предельно внимательными на дорогах и следить за состоянием дорожного покрытия. В Гидрометцентре считают, что данные погодные условия сохранятся в городе на ближайшие сутки. Предстоящей ночью выпадет небольшой, местами умеренный мокрый снег, морось. Местами будет образовываться гололедица.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что синоптик рассказал, когда петербуржцы увидят снег.