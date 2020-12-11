Как жил и работал актер «Вечного зова» Николай Иванов

В пятницу, 11 декабря, стало известно о смерти народного артиста России, актера петербургского ТЮЗа имени А.А. Брянцева Николая Иванова. Gazeta.SPb рассказывает, чем запомнился артист.

Стране народный артист полюбился по роли в советском сериале «Вечный зов», где он сыграл справедливого и честного Ивана Савельева. За свою же карьеру он успел исполнить десятки ролей.

Сам он родился в Тихвине во время прорыва блокады. Жил он в Петербурге на улице Римского-Корсакова. Способность к перевоплощению у него появилась с детства. Он увлекался художественной литературой и мечтал стать артистом.

В 16 лет Иванов начал осуществлять свою мечту — поступил учиться в студию при театральном институте на Моховой. Позже его зачислили в штат Ленинградского ТЮЗа им. А. Брянцева, где он и проработал всю жизнь.

Первой его театральной ролью стал Иванушка в сказке «Конек-Горбунок». В его театральной копилке – более восьмидесяти персонажей. Он играл Джона Сильвера из «Острова сокровищ», Вишневского из «Доходного места», Летчика из «Маленького принца», Василия Ивановича из «Отцов и детей» и других.

В кино его дебютом стала роль в исторической ленте «Кюхля». До «Вечного зова» он успел сыграть в «Любить человека», «О любви», «Красной палатке».

Одной из самых удачных ролей считают его работу в многосерийном драматическом «Вечном зове» — Иваном Савельевым Иванов стал на десять лет. Сам актер признавался, что в романе Анатолия Иванова именно Савельев импонировал ему больше всего.

Еще одной удачей стала его роль Федора Апраксина в исторической ленте «Россия молодая».

После была работа в фильмах «Обрыв», «Битва за Москву», «Меченые», «Вербовое воскресенье».

Известно, что актер воспитал трех детей. Его старшая дочь окончила театральный институт, но потеряла интерес к актерскому делу. А младшая даже выступала вместе с отцом в ТЮЗе, но посвящать этому жизнь не стала и поступила в Ветеринарную академию.

Сообщая в смерти Иванова, в ТЮЗе имени А.А. Брянцева отметили, что «ушла эпоха». Известно, что он скончался после продолжительной болезни, от сердечной недостаточности.

Дату и место прощания обещают объявить позже.