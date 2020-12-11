На борьбу с непогодой в Петербурге вышли сотни машин

На борьбу с гололедом вывели 544 единицы спецтехники. Фото: Baltphoto

На борьбу с гололедом вывели 544 единицы спецтехники. Фото: Baltphoto

Вечером 11 декабря, более 500 единиц спецтехники вышли на улицу города, чтобы избавить дороги и тротуары от последствий непогоды.

В городе прошел ледяной дождь, из-за чего дорожная ситуация осложнилась. У дорожных служб прибавилось работы. На борьбу с гололедом вывели 544 единицы спецтехники и 1 280 человек, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки погода не улучшится.

Вечером 11 декабря на внутреннем кольце КАД произошло массовое ДТП. Видимо, это последствия сегодняшнего ледяного дождя. В ДТП попали минимум шесть машин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием автобусов. Один из них потерял часть бампера.