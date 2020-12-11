Два автобуса устроили ДТП на перекрестке Композиторов и Прокофьева

Два автобуса устроили ДТП на перекрестке Композиторов и Прокофьева
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием автобусов. Один из них потерял часть бампера.

Авария случилась в пятницу, 11 декабря, а пересечении улиц Композиторов и Прокофьева. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах видно, что часть бампера одного из автобусов оказалась на проезжей части. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

Детали столкновения транспортных средств не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грузовик слетел в кювет и перевернулся на трассе «Кола».

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