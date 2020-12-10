Грузовик слетел в кювет и перевернулся на трассе «Кола»

Грузовик слетел в кювет и перевернулся на трассе &#171;Кола&#187;
Большегруз оказался в канаве. Фото: vk.com/spb_today

На федеральной трассе в Кировском районе Ленобласти произошло ДТП с грузовиком. Большегруз оказался в кювете.

Дорожный инцидент случился в четверг, 10 декабря, на 34-км трассы «Кола». Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«В сторону Мурманска», — написал автор записи.

На кадрах видно, что грузовик слетел с дороги и перевернулся. По словам очевидцев, «все живы и здоровы».

Обстоятельства случившегося неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка протаранила Mercedes на Коломяжском проспекте, на месте «скорая».

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