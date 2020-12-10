Легковушка протаранила Mercedes на Коломяжском проспекте, на месте «скорая»

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух машин. На место прибыла скорая помощь.

Дорожный инцидент случился в четверг, 10 декабря, на пересечении Коломяжского проспекта и проспекта Королева. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что легковой автомобиль въехал в бок Mercedes. Капот первого транспортного средства оказался сильно помят.

«Все службы на месте», — написал автор записи.

На участке собралась пробка. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мусоровоз собрал пробку, догнав ГАЗель в Шушарах.