Мусоровоз собрал пробку, догнав ГАЗель в Шушарах

В поселке Шушары произошло ДТП с участием мусоровоза и ГАЗели. Транспортные средства не смогли разъехаться на повороте.

Авария случилась в четверг, 10 декабря. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, столкновение спровоцировало несоблюдение дистанции одним из водителей. На месте происшествия видны осколки и детали машин.

«Пробка на Витебском проспекте до поворота на Пушкинскую улицу», — написал автор записи.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Каршеринг и Hyundai вылетели на тротуар после столкновения на Шпалерной.