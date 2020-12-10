Каршеринг и Hyundai вылетели на тротуар после столкновения на Шпалерной

Каршеринг и Hyundai вылетели на тротуар после столкновения на Шпалерной
На место ДТП прибыли правоохранители. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Шпалерной улице произошло ДТП с участием каршеринга. Передняя часть машины сильно пострадала.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 10 декабря, у дома 36. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить автомобиль службы «Яндекс.Драйв» и Hyundai Elantra. Каршеринг влетел в столб, а другая иномарка повредила дорожное ограждение. Передние части машин оказались на тротуаре. На мест происшествия уже прибыли инспекторы ДПС.

Обстоятельства столкновения неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате аварии в Приморском районе пострадали два человека. Проезжую часть не смогли поделить водители автомобилей Opel Corsa и Nissan Almera.

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