В результате аварии в Приморском районе пострадали два человека

В результате аварии в Приморском районе пострадали два человека
Место происшествия. Фото: vk.com/dorinspb

В ночь на 10 декабря в Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить водители автомобилей Opel Corsa и Nissan Almera. Машины столкнулись на пересечении Богатырского и Коломяжского проспектов. В результате аварии пострадали два пассажира немецкой иномарки. Их госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщается в группе «Дорожный инспектор» с социальной сети «Вконтакте».

В салоне Opel нашли большую коробку с алкоголем. Предполагается, что водитель бы нетрезв.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Левашовском шоссе нетрезвый водитель Audi врезался в фургон. Легковушка недобросовестного водителя разлетелась на части, а сам грузовик получил значительный ущерб.

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