На Левашовском шоссе нетрезвый водитель Audi разнес фургон

На Левашовском шоссе нетрезвый водитель Audi разнес фургон
Водитель пошел на обгон и угодил в фуру. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Петербурге ночная авария случилась из-за недобросовестного водителя, который сел за руль в нетрезвом состоянии. Мужчина врезался в фургон возле завода Hyundai.

Об инциденте сообщил местный житель в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» вечером во вторник, 8 декабря. Очевидец отметил, что водитель Audi обогнал его, а дальше уже проехать спокойно не смог и врезался в фуру.

На данный момент неизвестно пострадали ли водители ДТП. Однако к месту инцидента прибудут сотрудники спецслужб для установления обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге вечером 8 декабря случилось массовое ДТП. Перед Светллановской площадью столкнулись пять автомобилей. При этом причина аварии на данный момент остается неизвестной.

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