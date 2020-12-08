На Левашовском шоссе нетрезвый водитель Audi разнес фургон

Водитель пошел на обгон и угодил в фуру. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Водитель пошел на обгон и угодил в фуру. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Петербурге ночная авария случилась из-за недобросовестного водителя, который сел за руль в нетрезвом состоянии. Мужчина врезался в фургон возле завода Hyundai.

Об инциденте сообщил местный житель в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» вечером во вторник, 8 декабря. Очевидец отметил, что водитель Audi обогнал его, а дальше уже проехать спокойно не смог и врезался в фуру.

На данный момент неизвестно пострадали ли водители ДТП. Однако к месту инцидента прибудут сотрудники спецслужб для установления обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге вечером 8 декабря случилось массовое ДТП. Перед Светллановской площадью столкнулись пять автомобилей. При этом причина аварии на данный момент остается неизвестной.