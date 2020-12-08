Перед Светлановской площадью столкнулись пять автомобилей

Очередное массовое ДТП на дорогах Петербурга произошло вечером во вторник, 8 декабря. Пять автомобилей попали в аварию в Выборгском районе.

Инцидент со столкновением водителей попал на камеры местных жителей. Мы можем увидеть, что одну из иномарок практически вынесло с дороги ударной волной. При этом причина аварии на данный момент остается неизвестной. О том, что произошло столкновение сообщили очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что на месте работают спецслужбы для выяснения обстоятельств случившегося и устранения последствий ДТП. Кроме этого, информации о пострадавших не поступало. Также неизвестно смогла ли авария создать пробку перед Светлановской площадью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Славы массовое ДТП. На трассе столкнулись пять автомобилей.