На проспекте Славы массовое ДТП из пяти автомобилей

На проспекте Славы массовое ДТП из пяти автомобилей
Сразу пять автомобилей попали в ДТП. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Во Фрунзенском районе произошла жуткая авария с участием пяти автомобилей. Водители столкнулись на проспекте Славы перед Пражской улицей.

Как сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла вечером во вторник, 8 декабря. Причина столкновения на данный момент неизвестна. Но местные жители предполагают, что авария могла случится из-за грязной и скользкой дороги. Однако, утверждать пока рано.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Отметим, что по фотографиям местных жителей мы можем определить степень тяжести аварии. ДТП создало пробку на проспекте Славы. Участники инцидента выстроились в ряд и ограничили движение для транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что столкновение легковушек на Тверской приостановило движение автобусов.

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