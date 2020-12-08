Столкновение легковушек на Тверской приостановило движение автобусов

Столкновение легковушек на Тверской приостановило движение автобусов
Автобусы встали из-за аварии. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Северной столице две иномарки столкнулись друг с другом возле 38-ой поликлиники. Авария создала проблемы для общественного транспорта. Пассажирам придется покинуть автобусы и добраться до дома другим способом.

Как сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент с легковушками произошел поздно вечером во вторник, 8 декабря, на перекрестке улиц Тверской и Одесской. Две машины столкнулись друг с другом по неизвестной причине. Отмечается, что водители общественного транспорта не могут объехать место ДТП.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. К месту происшествия прибудут сотрудники спецслужб для выяснения причин аварии и устранения последствий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в Новосаратовке.

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