Автомобиль насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в Новосаратовке

Во Всеволожском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Женщина двигалась по «зебре».

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 8 декабря, в деревне Новосаратовке. Кадры с места трагедии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На пешеходном переходе насмерть сбили женщину», — написал автор записи.

Обстоятельства аварии неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе мужчина дважды оказался под колесами транспортного средства. Травмы оказались несовместимы с жизнью, медики не успели его спасти.