В Гатчинском районе пешехода переехали дважды, он погиб

В Гатчинском районе пешехода переехали дважды, он погиб
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

В Гатчинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с пешеходом. Мужчина дважды оказался под колесами транспортного средства.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 6 декабря. в поселке Пригородный, на 2 километре автотрассы «Гатчина-Куровицы». Кадры с места происшествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, сначала одна машина сбила пешехода, а затем его переехала вторая. Травмы оказались несовместимы с жизнью, медики не успели спасти пострадавшего.

В настоящее время устанавливается личность пешехода. Также выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пешеход попал под машину, переходя дорогу по зебре на Одоевского.

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Гатчинский район дтп пешеход


 

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