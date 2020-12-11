В Шлиссельбурге в мусорном контейнере нашли изрезанное тело молодого парня

Следственные органы Ленинградской области расследуют уголовное дело, открытое по факту убийства молодого местного жителя, тело которого нашли в мусорном контейнере.

По информации Следственного управления СК России по Ленобласти, тело 20-летнего молодого человека было обнаружено в пятницу, 11 декабря, в городе Шлиссельбург. Оно находилось внутри мусорного контейнера. На его теле были зафиксированы множественные колото-резаные ранения шеи, груди, конечностей. Сам труп был перевязан и завернут в покрывало.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ об убийстве. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и следователи. Специалисты устанавливают обстоятельства убийства и круг лиц, которые причастны к преступлению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти СК проводит проверку после отравления детей во время купания в ванной.