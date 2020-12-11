В Ленобласти СК проводит проверку после отравления детей во время купания в ванной

В Ленобласти СК проводит проверку после отравления детей во время купания в ванной
Шампунь или мыло могли стать причиной отравления детей в Ленобласти. Фото: pixabay.com

В Кировском районе двое детей отравились ароматизаторами во время принятия ванной. Двух несовершеннолетних доставили в больницу.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета по Ленинградской области, на данный момент проводится доследственная проверка семьи с двумя малолетними детьми в городе Шлиссельбурге Кировского района.

По предварительным данным, дети отравились в ванной во время купания. Ночью им стало плохо и их госпитализировали. Медицинские сотрудники установили ухудшение состояние из-за ароматизаторов.

На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное. Назначена химическая экспертиза для установления наличия ядовитых веществ в косметическом средстве.

После проведения мероприятий будет дана правовая оценка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти пенсионерка может отправиться в тюрьму на 5 лет за кражу 40 тыс. рублей в поезде.

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