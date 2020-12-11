В Ленобласти пенсионерка может отправиться в колонию на 5 лет за кражу 40 тыс. рублей в поезде

Пенсионерке светит 5 лет тюрьмы за кражу. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пенсионерке светит 5 лет тюрьмы за кражу. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пожилая жительница украла сумочку с драгоценностями и деньгами в поезде «Выборг-Санкт-Петербург».

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть обратилась женщина с заявлением, в котором просит помочь ей найти оставленную сумку в электропоезде.

В итоге, в ходе оперативных мероприятий была задержана 65-летняя пенсионерка, которая незаконно присвоила себе сумку потерпевшей.

«Выяснено, что потерпевшая по собственной неосторожности оставила сумку на сидении электропоезда. Спустя некоторое время, на оставленный ридикюль обратила внимание пожилая женщина. Убедившись, что за действиями злоумышленницы никто не наблюдает, она незаконно присвоила чужое имущество и скрылась», – говорится в сообщении пресс-службы.

В сумке были драгоценности, украшения с янтарем, цепочка, кольца, документы, банковские карты и около 40 тыс. рублей. Пенсионерка воспользовалась только деньгами, а остальное оставила «на память», включая сумочку.

Имущество передано владельцу. В отношении нарушителя заведено уголовное дело по статье кража. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы

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