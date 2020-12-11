В Петербурге задержан ранее судимый мужчина, прыгающий на крыше каршеринга

Во Фрунзенском районе неизвестный мужчина помял капот и сломал зеркала заднего вида каршерингового автомобиля. Злоумышленник был задержан.

Как сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу», накануне, 9 декабря, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину во время патрулирования, который разгромил припаркованный автомобиль.

По версии следствия, ранее судимый мужчина прыгал по крыше иномарки Hyundai Solaris возле одного из домов по улице Турку. В итоге, злоумышленник нанес весомый урон чужому авто.

«(Мужчина) из хулиганских побуждений сломал зеркала заднего вида, оторвал бампер, а также помял капот и крышу припаркованного каршерингового автомобиля», – говорится в сообщении пресс-службы.

Нарушитель передан сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. Ранее гражданина судили за кражу и незаконное хранение наркотических веществ.

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