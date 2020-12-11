Три легковушки разбились на проспекте Народного Ополчения

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех машин. Сильнее всего пострадал автомобиль службы «Ситимобил».

Авария случилась сегодня, 11 декабря, на перекрестке улицы Пограничника Гарькавого и проспекте Народного Ополчения. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что транспортные средства сильно затруднили проезд другим автомобилям. У такси значительно пострадала передняя часть, одна из фар оказалась разбита. На дороге заметны осколки и детали машин. Повреждения других участников не зафиксированы.

Обстоятельства столкновения неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Маршала Захарова произошло сразу два ДТП. Разъехаться не смогли четыре машины.