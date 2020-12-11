Три легковушки разбились на проспекте Народного Ополчения

Три легковушки разбились на проспекте Народного Ополчения
Место ДТП. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех машин. Сильнее всего пострадал автомобиль службы «Ситимобил».

Авария случилась сегодня, 11 декабря, на перекрестке улицы Пограничника Гарькавого и проспекте Народного Ополчения. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что транспортные средства сильно затруднили проезд другим автомобилям. У такси значительно пострадала передняя часть, одна из фар оказалась разбита. На дороге заметны осколки и детали машин. Повреждения других участников не зафиксированы.

Обстоятельства столкновения неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Маршала Захарова произошло сразу два ДТП. Разъехаться не смогли четыре машины.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 500 машин в Петербурге убирают улицы от гололеда
Рестораторы против Смольного: первые отступили, но быстрые изменения их не ждут
В Петербурге ёлочные базары откроются 20 декабря
Ученые доказали, что вороны не глупее обезьян
В Петербурге задержан ранее судимый мужчина, прыгающий на крыше каршеринга
Режиссер Ким Ки Дук умер от Covid-19 Латвии после посещения Петербурга
Синоптик рассказал, когда петербуржцы увидят снег
В Петербурге скончался известный актер «Вечного зова» Николай Иванов